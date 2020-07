Mida teha ahistajaga ühistranspordis? 

Tallinna transpordiamet ja politsei ja piirivalveamet on kommentaariumiga ühel meelel. Mõlemad asutused soovitavad sarnastest juhtumitest kindlasti bussijuhti või politseid teavitada. Sellega on võimalik ahistajale turvateenistus või politsei vastu saata. Tallinna transpordiamet rõhutas ka, et nendel puudub võim selliseid olukordasid lahendada, kuid transporditöötaja teavitamisel on tal kohustus dispetšeri kaudu sündmusest teada anda.

Kesklinna jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko kinnitab, et ka ühistransport on osa avalikust ruumist, kus kehtivad reeglid. Süüteo märkamisel tuleks sellele kindlasti reageerida ning politseid teavitada. Kuna seksuaalne ahistamine on seadusega karistatav, on politsei kiire kaasamine oluline. Politseil on võimalik kohese teavitamise korral ahistaja tabada, takistada ning mõjutada, et vältida uusi süütegusid.