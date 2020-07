Lennujaama-Roman pahandab nüüd Eesti maksuametiga 

"Vahetult pärast mu naasimist Eestisse, kui ma pean veel kohustuslikus eneseisolatsioonis olema, sain ma maksuametilt kirja, mis nõuab mult maksude tasumist ja ähvardab mind trahviga. Kas see on kokkusattumus või repressiivne tegevus minu suhtes, kuna juhtisin tähelepanu probleemidele Eesti "välismaalaste passiga"?" küsib Roman.

Tegelikkuses saatis maksuamet Trofimovile kirja, kus tuletab meelde, et residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg oli 30. aprillil ning kui deklaratsiooni õigeaegselt ei esitata, on maksuametil õigus rakendada sunniraha.

Trofimov ei ole rahul ka kommentaaridega, mida sotsiaalmeedias talle kirjutatud on.

"Mida kavatseb Eesti riik teha, et kaitsta oma elanikke online-rünnakute eest? Miks lubatakse Facebookis minu suunas füüsilisi ähvardusi ja alandavaid märkusi? Arvasin, et Eesti on digitaalselt arenenud riik," pahandab Roman.