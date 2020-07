Eesti uudised POLE TURISTE, POLE TÖÖD: taskuvargad on vanalinnast kadunud kui tina tuhka Kristjan Väli , täna, 14:16 Jaga: M

TASKUVARGUSI ON VÄHEM: Pärast eriolukorra lõppu on registreeritud taskuvarguste arv küll kasvanud, ent peamiselt on tegu selliste juhtumitega, kus inimesed on isiklikke esemeid kaotanud või kusagile unustanud. Foto: PPA

Koroonakriisi tõttu kehtestatud eriolukorra ajal registreeriti vaid üksikuid taskuvargusi – inimesi liikus tänavatel vähe ja turiste ei olnud, tõdeb politseiuurija. Milline on olukord Tallinna tänavatel aga nüüd, suvisel ajal pärast eriolukorra lõppu?