Eesti piiripunktidesse tulevad näotuvastus ja automaatsed kontrolliväravad 

Näohõive ehk näotuvastuslahendus tähendab seda, et piiripunktides tuvastatakse automaatselt inimese näokujutis ja võrreldakse seda üle-euroopalise andmebaasi tulemustega. Selline kontroll on suunatud inimestele, kes tulevad riikidest, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu, nii EL-i kui kolmandate riikide kodanikele, vahendab ERR-i uudisteportaal .

"Alati see inimfaktor jääb mängu ehk siis seal piiripunktis inimene samuti teostab siis täiendavaid vaatluse teel kontrolle, et kas tegemist on siis sama inimesega või mitte," rääkis siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse piiriteenuste osakonnajuhataja Romet Saaliste.