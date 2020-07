USAs lõppes järjekordne tüli näomaskide kandmise üle traagilise surmaga 

Juhtum leidis aset 30 minutit pärast seda, kui Ruis pussitas väidetavalt umbes 10km lõunas asuvas kaupluses asuvat klienti. Tüli on väidetavalt alanud, kui 77aastane mees, kes kandis näomaski, lõi Ruisi selle eest, et tema maski ei kandnud. Eakas mees on haiglas ja väidetavalt on ta stabiilses seisundis.