Võit üliõpilastele! Trump soovis e-õppel olevad välisüliõpilased tagasi kodumaale saata, kuid ebaõnnestus 

New York Timesi andmetel taastab kokkulepe viirusepuhangu ajal märtsis rakendatud poliitika, mis võimaldab rahvusvahelistel tudengitel vajaduse korral tundides virtuaalselt osaleda ja viibida riigis seaduslikult tudengiviisade alusel.

Igal aastal sõidab USAsse õppima suur hulk välisüliõpilasi ja see on ülikoolidele oluline tuluallikas. Välistudengitele öeldi eelmisel nädalal, et neil ei lubata sel sügisel USAs viibida, kui nad ei hakka tundides füüsiliselt kohal käima.