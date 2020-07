Trump: „Peame Hiinat täielikult vastutavaks viiruse varjamise ja selle maailmale vallandamise eest.“ 

Hongkong on seni nautinud ainulaadseid vabadusi, mida Mandri-Hiinas ei ole nähtud. Paljud territooriumil elavad inimesed kardavad, et Pekingi kehtestatud uus julgeolekuseadus lõpetab Hongkongi eristaatuse, mis lepiti kokku Hiina ja Hongkongi endise koloniaalvõimu Ühendkuningriigi 1984. aasta paktis.

Seadusandlus, mis jätab välja kriitika Hiina valitsuse vastu, on Hongkongi poliitilise maastikule kõige ulatuslikum muudatus, kuna Ühendkuningriik andis selle piirkonna 1997. aastal Hiinale tagasi, vahendab BBC.

Teisipäeval ütles Trump, et tema korraldus lõpetab Hongkongi sooduskohtlemise: "Mingeid erilisi privileege, erilist majanduslikku kohtlemist ega tundlike tehnoloogiate eksporti ei ole." Trump teatas esmakordselt mais, et tema administratsioon alustab territooriumi eristaatuse kaotamist.

Samuti ütles ta ajakirjanikele, et on allkirjastanud Hongkongi autonoomiaseaduse, mis võeti selle kuu alguses kongressil ühehäälsel vastu: "See seadus annab minu administratsioonile võimsad uued vahendid Hongkongi vabaduse kustutamisega seotud üksikisikute ja üksuste vastutuse hoidmiseks."