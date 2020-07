„Kodutunde“ külluslik ärimudel: saate saab tehtud peaaegu et annetusteta, aga kuhu vaatajate raha siis kaob?

Foto: Martin Ahven

"Kodutunde" saatejuht Kristi Loigo sõnul läheb ühe kodu remontimine maksma 10 000–14 000 eurot, ent Eesti Ekspress on näinud eelarveid ja vestelnud saate tegemisega lähedalt kokku puutunud inimestega ning selgub, et tegelikud ehituskulud on väiksemad Loigo väidetud summast.