Sündimuse vähenemine toob kaasa krahhi: "Kui me ei leia lahendust, siis lõpuks inimeste liik kaob." 

Võite arvata, et see on keskkonna jaoks suurepärane. Väiksem elanikkond vähendaks ju põllumaade süsinikuheidet ja raadamist. See võikski olla tõsi, kuid sündimuse vähenemine toob endaga kaasa ümberpööratud vanuselise struktuuri ehk vanureid on vähem kui noori.