Teismeline tüdruk suri koroonaskeptikust ema süül 

Florida tüdruku Carsyni lugu räägivad mitmed Ameerika väljaanded. 10. juunil viis tema ema Carole Brunton Davis tütarlapse oma kodukiriku noortepeole, milles osales üle 100 noore. Carsyn ei kandnud maski, sest ta ema uskus, et need pole vajalikud. Florida teadlane Rebekah Jones näib olevat seisukohal, et ema viis oma südamevaegusega ülekaalulise tütre sinna nimme, et lapsel tekiks viirusega võimalik kontakt, ametlikult ei saa sellist kavatsust muidugi kuidagi kinnitada. Kui algul kuulutasid mitmed väljaanded ekslikult, et kirik korraldaski lastele nn Covidi peo, siis see jutt tõele ei vasta. Seega keskendub meedia pigem sellele, mis peole järgnes. Vahemärkusena võib aga lisada, et Carole Davise nüüdseks kustutatud Facebooki-leht kubises hullumeelsetest vandenõuteooriatest ning mitte just üllatuslikult ka vaktsiinivastasest libateadusest. Naine töötab ise medõena.