Bussifirma käib karistuse tõttu politseiga kohut 

Eelmisel aastal karistas Harju maakohus kümnepäevase arestiga ATKO Liinide bussijuhti, kes ei kasutanud kohustuslikku sõidumeerikut ega olnud läbinud vajalikku autojuhi ameti- ja täiendkoolitust. Politsei teatel on teda mitmesuguste süütegude eest varemgi karistatud.

Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhtivekspert Mika Männik on ERRile selgitanud, et sõidumeerik salvestab juhi töö- ja puhkeaega ning selle abil on võimalik teostada kontrolli kehtestatud nõuetest kinnipidamisest.