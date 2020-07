Kohus saatis endise ämma tapnud mehe üheksaks aastaks vangi 

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt tappis mees eaka naise mullu 25. juulil Tartumaal asuvas eramus. Süüdistuse järgi lõi ta kannatanut kirvega ja kui kannatanu maha kukkus, jätkas tema löömist jalaga. Saadud vigastuste tõttu suri kannatanu sündmuskohal. Samuti süüdistati meest selles, et 2018. aasta märtsis lõi ta endist ämma käega näkku.

Kohtuistungil tunnistas mees end teo toimepanemises süüdi ja avaldas kahetsust. Analüüsinud tõendeid ,ei esinenud kohtul mingeid kahtlusi, et süüdistatav teo toime pani ning tunnistas ta süüdi, mõistes liitkaristusena üheksa aastat vangistust, teatas Tartu maakohtu pressiesindaja Annett Kreitsman Õhtulehele. Karistuse mõistmisel luges kohus raskendavaks asjaoluks kuriteo toimepanemist kõrges eas isiku suhtes. Kergendava asjaoluna hindas kohus seda, et mees ei varjanud tegu, vaid helistas häirekeskusesse. Ka menetluse jooksul aitas mees aktiivselt kaasa kuriteo asjaolude tuvastamisele.