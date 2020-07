Siseminister: kaitseliitlased ei saa eriolukorras hakkama 

„Minister Helme ütles täna, et kaitseliitlased ei saa asjadega hakkama. Vaidlen vastu. Olen olnud kaitseliitlane 16 aastat. Kaitseliitlased on alati teinud seda, mida riik neilt ootab ja täitnud oma ülesandeid suure pühendumisega. Kaitseliit on alati saanud hakkama ja saab hakkama ka tulevikus,“ ütles Lauri Läänemets.

„Eesti inimresurssid on äärmiselt piiratud. Oma ideedega õõnestab siseminister Kaitseliidu alustalasid ja loob motivatsiooni Kaitseliidu mitte eelistamiseks. Kaitseliit unikaalse vabatahtlikkusel põhineva organisatsioonina omab Eesti riigikaitses olulist kohta ja kahetsusväärne on, kui valitsusliige selle mainet läbi meedia murendab. Eesti valitsuse sõnum on siiani olnud alati vastupidine - kaitseliit saab hakkama. Sellel on olnud oluline mõju avalikkuse toetusele ning vabatahtlike motivatsioonile,“ lisas Läänemets.