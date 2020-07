Juhtkiri | Juhtnöörid elu lõpuks 

Praktikas see niimoodi ei ole, seda teavad vast kõige paremini intensiivraviosakondade arstid ja õed. Raviotsuseid, mis peaksid päästma patsiendi elu, langetavad nad tihti olukorras, kus ravitav on teadvuseta või muul põhjusel võimetu väljendama oma tahet. Lähedastega – kui patsiendil neid ongi – ei pruugi olla võimalust ravivõimalusi (või nendest loobumist) piisavalt kiiresti arutada. Või on erinevate pereliikmete ettekujutused sellest, mida haige soovinuks, liialt erinevad – ehk varjutatuna ka isiklikest emotsioonidest –, et arst sellele tugineda saaks. Kindlam (arsti jaoks ka võimaliku õigusliku vastutuse vältimise mõttes) on hoida patsient elus iga hinna eest.

Et mõnel juhul tähendab see, et inimese viimased eluaastad mööduvad nn vegetatiivses seisundis, isegi kui ta on varem mõelnud, et ta seda kindlasti ei sooviks, näib kurva paratamatusena. Vähemalt nii kaua, kuniks Eestis puudub tava sõnastada oma teadlik ja õiguslikult kehtiv tahe olukordadeks, kus inimesel pole seda enam võimalik teha. Patsienditestamendistki, olgugi et seda on Eestis võimalik vormistada juba aastakümneid, ei pruugi kasu olla, kui arstid ja juristid pole ühel meelel selle rakendamises ning puudub registergi, kus meditsiinitöötaja patsiendi soovidega tutvuda saaks.