Vambola Paavo | Võõrtööjõu kasutamine on paratamatus 

Võõrtööjõuta ei saa maailmas keegi läbi. Alati vaadatakse igatsevalt sinna, kus on parem elu ja kõrgemad palgad. Majanduslikult mahajäänud Ukraina on ehe näide. Neile on Eurooopa Liit tõotatud maa, kuhu tasub pürgida mis tahes vahenditega. Loomulikult teevad võõrad ära kõige mustemad tööd, mille kohalikud ära põlgavad. Igal juhul on siin neile makstavad palgad kordades suuremad kui kodumaal.

Karmim kontroll tervise kaitseks

Neid rändamise protsesse saab hoida kontrolli all. Nüüd seadis riik meilgi võõrtööjõu kasutamisele karmimad piirangud. Eestis tohib järjepanu töötada kuus kuud ja siis nägemist. Uuesti võib üritada „marjamaale“ pääsemist aasta pärast. Lisaks saab tööandja olema kohustatud maksma oma sektoris ametlikult väljakujunenud keskmist palka ning sellelt tasuma riigimaksud. Loodetavasti hakkab riigil olema parem ülevaade, kes ja kui kaua siin viibivad. Pole taunimisväärne, kui asjad muutuvad läbipaistvaks.

Nii maksuametil kui ka PPA ametnikel on edaspidi lihtsam kõike kontrollida. Siiani jäi mulje, et võõrtööliste püüdmine oli tüütu tegevus. Pigem „peedistab“ maksuamet väike-ettevõtjaid. Loodetavasti suudab rahandusminister tõhustada ameti järelevalvet taludes ja ehitusplatsidel. Mis on selles taunimisväärset, kui riiki sisenejatelt nõutakse tervisekontrolli ja karantiinis olemist? Kes tellib muusika, peab olema valmis selle eest maksma. Tööjõu importija kohustus on veenduda, et tulijad oleksid täiesti terved. Keegi pole huvitatud tõvede ja nakkuste levimisest. Eriti kui kogu maailmas on aktuaalne koroonapandeemia.

Tegelikult peaks Ukraina ehitajal või marjakorjajal olema piiril ette näidata tervisetõend. Kui seda nõutakse riiki sisenemisel lemmiklooma omanikult, siis miks vaadati sellele läbi sõrmede inimeste puhul? Mõistagi on võimalik tervisetõend Ukrainas ka osta, raha eest saab korrumpeerunud riigis kõike. Seega peab meil tegema järelkontrolli. Millegipärast ei räägita meil väga ka sellest, kuidas Tallinna ühiselamutes, kus peatuvad ukrainlased, on viimase paari aasta jooksul hakanud vohama sügelised, sarlakid ja muud haigused. Siinkohal valitsuse ees müts maha.

Miks just venekeelne tööjõud?

Kui rääkida võõrtööjõu registreerimisest, siis mujal toimib see ammu ja edukalt. Kes on käinud Dubais või Dohas, on näinud vilgast elu sealsetel ehitusplatsidel, töö käib ka öösiti. Ehitajateks on hindud ja pakistanlased, ent nende üle on riik kehtestanud karmi kontrolli. Kui tööleping lõpeb, loetakse ehitajad üle ja eskorditakse lennujaama. Seal jälgitakse, et kõik läheksid lennukile ja suunduksid kodumaale. Arvepidamine on nii saabujate kui ka lahkujate üle. Hoidku, kui arv ei klapi, kohe kuulutatakse plehkupanija tagaotsitavaks ja politsei saab ta kätte.