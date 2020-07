Välisministeeriumi abiga Filipiinidelt Eestisse jõudnud Roman plaanib võtta teise riigi kodakondsuse 

"Minu meelest on alandav, et mina, kes ma olen Eestis sündinud, pean kodakondsuse saamiseks mingeid lisategevusi sooritama. Eesti on minu kodumaa, ent praegune olukord välismaalaste passidega on solvav, seetõttu kaalun ma praegu variante teise riigi kodakondsuse võtmiseks," rääkis Trofimov Põhjarannikule .

Trofimovi sõnul on Eesti väljaantud välismaalase pass tõeliselt haruldane dokument. Seda uurivad tähelepanelikult kõikide riikide ametnikud. Filipiini ametnikud korraldasid peaaegu ülekuulamise, et mis pagana paber see on ja kas see ikka üldse on dokument.