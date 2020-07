„Palun tapke mind ära!“ Meditsiin muutub elupäästmise egiidi all piinapingiks 

Ta on nägus mees, aga seda näevad ainult õed, hooldajad, arstid ja koristajad. Lähedased käivad harva. Sergei kaelale on paigaldatud trahheostoom (kunstliku hingamise jaoks hingetorusse tehtav avaus) ja toitmiseks gastrostoom (kõhule tehtud avause kaudu makku suunatud sond). Ta käed on väljapoole pööratud, peopesades sidemerullid, et need rusikasse ei jääks.