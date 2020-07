KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 13 miljonit haigusjuhtumit ning 576 000 surma. California taaskehtestab liikumispiirangud 

Californias on rohkem kui 330 000 Covid-19 juhtumit, surnuid üle 7000. Ligikaudu 40 miljoni elanikuga osariigis kehtivate piirangute taaskehtestamiseni viis positiivsete testide arvu tõus 20% võrra viimase kahe nädala jooksul. Üha rohkem inimesi vajab intensiivravi, vahendab BBC.

On ka positiivseid uudiseid. USA idarannikul New Yorgis – kus aprillis oli Covid-19 kõrgeim surmajuhtumite arv maailmas – ei registreeritud esimest korda nelja kuu jooksul uusi haigusjuhtumeid. Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on praegu üle riigi kinnitatud 3,3 miljonit Covid-19 juhtumit ja surma on saanud üle 135 000 inimese.

Prantsuse valitsus on nõustunud andma tervishoiutöötajatele 8 miljardit eurot palgatõusu. Tervishoiutöötajaid on pandeemia ajal austatud kangelastena. Prantsusmaal, mis on üks Euroopa enim kannatada saanud riike, on registreeritud üle 200 000 nakkuse ja 30 000 surma.

Inglismaa kauplustes muutuvad kaitsemaksid alates 24. juulist kohustuslikuks, vahendab Independent. Nina ja suu katmata jätmise korral kaupluses karistatakse kuni 100 naela suuruse trahviga. Šotimaa muutis näokatted kauplustes kohustuslikuks juba 10. juulil ning ühistranspordis alates 15. juunist.

Koronaviiruse pandeemia muutub järjest hullemaks, kui valitsused ei suuda otsustavamalt tegutseda, on hoiatanud Maailma Terviseorganisatsioon (WHO). WHO Peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles: "Liiga palju riike suundusid valesse suunda".

Ta lisas, et tõestatud meetmete kasutusele võtmata jätmise tõttu on juhtumeid üha rohkem. Ameerika on praegune pandeemia epitsenter. USAs on juhtumite arv tõusnud ning seal valitsevad pinged terviseekspertide ja president Donald Trumpi vahel.