Eestlased avastavad kodumaad: turismitalude ja spaade külastatavus on pea sama suur kui eelmisel suvel 

"Me ei näe siin võib-olla nii palju rootslasi, norralasi, sakslasi, Suurbritanniast inimesi, aga siseturist, eestlane, Eesti elanik käib ja naudib sellel aastal Eestimaad," kinnitas ettevõtluse arendamise sihtasutuse turismiarenduskeskuse äriturunduse valdkonnajuht Annely Vürmer.

Laulasmaal asuva Samblatalu omanik Maiu Vaatmann rääkis, et sellel suvel on kadunud külastajad nii Aasiast, Ameerikast kui ka Euroopast, kuid eeastlased on broneerinud peaaegu kõik nädalavahetused.