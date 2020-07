Juhtkiri | Võimuliit vedas alt võrdsuse edendajaid 

Ajastus tekitab küsimusi ka seetõttu, et riigikontroll jõudis juba veebruaris seisukohale, et võrdõiguslikkust edendavad projektid pole seaduse järgi hasartmängumaksust toetatavad. Seega oli sotsiaalministeeriumil probleemi lahendamiseks – algatada seadusemuudatus maksu sihtotstarbelise kasutamise laiendamiseks või leida kõnealustele projektidele muu rahastusallikas – peaaegu pool aastat aega.

Raske on vaidlustada sotsiaalminister Tanel Kiige öeldut, et projektidele heakskiidu saanud ühingutel on toetusrahale õigustatud ootus, ent samavõrra selge on, et poliitikud ei tohiks leppida seaduserikkumisega. Kuigi EKRE näib olukorrast haistvat poliitilist punktivõitu, üllatades samuti puhkusel viibivat sotsiaalministrit kompromissitu sammuga, on Eesti naisteühenduse ümarlaua, Eesti naisuurimus- ja teabekeskuse ja Eesti inimõiguste keskuse rahata jäämine osaliselt sama ministri tegevusetuse tulem.