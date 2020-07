Seisukoht | Hõlptulu kahe teraga mõõk 

Mina tartlasena ei pea öömaja pärast muretsema, sest mul on küljealune olemas nii ralli ajal kui ka enne ja pärast seda ning seepärast ei kiirusta ma isehakanud kinnisvarahaisid nende rahahimu pärast sarjama. Lõpuks on see ju kinni igaühe rahakotis, kas tal on võimalust ja soovi maksta kahe öö eest näiteks 4000 eurot, et näha paari sekundi jooksul endast mööda kihutavat Ott Tänakut.