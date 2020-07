Repliik Liina Kersna võrdõiguslikkuse edendajate rahastuse peatamisest | Lähisuhtevägivald läheb meile maksma vähemalt 116 miljonit eurot aastas Liina Kersna, riigikogu sotsiaalkomisjoni liige, Reformierakond , täna, 16:33 Jaga: M

Me teame uuringutest, et mida suurem on ühiskonnas sooline võrdõiguslikkus, seda julgemalt annavad ohvrid teada koduseinte vahel toimuvast vägivallast. Rahandusministeeriumile, kes peatas võrdõiguslikkuse teemaliste projektide toetamise, võiks mõjuda teadmine, et lähisuhtevägivald läheb meie ühiskonnale aastas maksma vähemalt 116,5 miljonit eurot (2016. aastal tehtud arvutuste põhjal). Kuidas on lood Eestis soolise võrdõiguslikkusega? Visuaalselt ilmestab meie soolise võrdõiguslikkuse olukorda pilt valitsuse pressikonverentsilt, mille laua taga istuvad reeglina vaid keskealised mehed. Nagu me elaksime Meeste Maailmas. Nädalavahetusel sai lugeda kahte intervjuud kahe ministri abikaasaga, kes kannavad ühte perekonnanime. Ühel olid ülikoolis küll paremad hinded kui abikaasal, aga tal jäi ülikool lõpetamata, sest ta sai lapsed. Teisel jäi laste sünni tõttu katki professionaalne karjäär. Laste isad lõpetasid ülikoolid ega katkestanud omi karjääre, kuigi lapsed olid ühised. T