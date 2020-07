Eesti uudised ÜKS JA AINUS BANAAN: miks on see poekaaludel peaaegu alati number 1? Kert Kõiv , täna, 14:00 Jaga: M

Foto: Meelis Tomson

Poes puu- ja köögivilju kaaludes tuleb üldjuhul hinnasildi pealt kontrollida, millise klahvi all valitud vili asub. Ainsaks erinevuseks on banaan, mis on pea igas poes vankumatult number 1 klahvi all. Miks nii?