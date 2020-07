Hille Hanso: Hagia Sophia muutmine mošeeks on marurahvuslaste, mitte paduusklike meeleheaks 

Hetkeseisuga on teada, et mošeena avatakse Hagia Sophia 24. juulil suure reedepalvusega. Iseenesest ei tähenda hoone uus staatus, et pühamu nüüd turistidele suletud on, sinna sisenemisel kehtivad aga samad reeglid, mis igasse teise islami pühakotta minnes: naised peavad pead katma, jalanõud tuleb ära võtta jne. Palvuse ajal on hoone uudistajatele suletud, teisalt ei küsita enam sisenejatelt üle 10-eurost piletiraha.