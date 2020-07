ÕL VIDEO | METSALAAGRISSE KOOS ISA-EMAGA: kes võidab, muna või kana? Laskmist harjutas isegi kolmeaastane piiga! 

Tartumaal Roiu külas asuv Age ürgorg on Tartu maleva Kodutütardele ja Noortele Kotkastele metsakoduks olnud pea kaks kümnendit. Seekord otsustati 11.–12. juulil toimuvasse välilaagrisse kaasa võtta ka lapsevanemad, kes said laste juhendusel üles panna köetavad telgid, osaleda õppetegevuses ning nautida õhtust meelelahutust.

Laskmise õppepunktis oli laste ning vanemate vahel tunda võistlushasarti. Esimeses grupis suutis üks ema valest tehnikast hoolimata märklehte peaaegu täiusliku naerunäo lasta. Instruktorid, kes tavaliselt osalejate tegevust kontrollivad ja suunavad, otsustasid eduka lahenduse sel korral rahule jätta. Silmapaistvamaks tegi saavutuse fakt, et tegu oli naise esimese laskmisega. Paar gruppi hiljem saabunud lapsed olid ema vägitükiga juba kursis ning üritasid kõigest väest mitte alla jääda.

Laagris oli ka rekordiliselt noor osaleja: kolmeaastane tüdruk sai kaasa lüüa tänu sellele, et kohal oli kogu tema pere. Pisike piiga tegutses aktiivselt oma grupis ning instruktori abiga sai isegi laskmist proovida.

Päevakajaliseks teemaks ka matkavarustuse kokkupanek. Igati vajalik oskus, arvestades et loodusturism on kasvanud koroonakriisi tõttu suletud riigipiiride pärast. Samuti saab värskete navigeerimisoskustega loodust uudistada ka tähistatud matkateedest eemal.

Omandatut kinnistatakse läbi erinevate võistluste ja suurürituste ning parimaid tunnustatakse pidulikult. Ka sõprussuhted, mis laagrites loodud, on tugevad ja kauakestvad. Paljudest noorliikmetest on üles kasvanud aktiivsed instruktorid ja noortejuhid ning mõne jaoks on hobist kujunenud ka töö.