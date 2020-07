FOTOD | Kas peale Katrin Lusti veel keegi näeb aegluubis ja suurendatult, et lastekaitsjate auto sõidab üle „Kuuuurija“ toimetaja jala?

Foto: Ekraanitõmmis

Möödunud nädalal paljastas Õhtuleht, et "Kuuuurija" toimetaja Indrek Meltsas teeskles autolt pihta saamist, mida tõestas ka turvakaamera vidosalvestis. Ometi leidis Katrin Lust saatemeeskonnaga, et aegluubis vaadates ning videot suureks tehes on näha, kuidas auto üle jala sõidab. Õhtuleht otsustas seepeale sama teha – vaadata turvakaamera salvestist kaader kaadri haaval, tehes videopildi võimalikult suureks.