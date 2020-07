Vallo Reimaa | Eesti rahvusriik ja põlisrahvad 

Paraku saame praeguses õigusruumis uuesti põlisrahvaks muutuda (juriidilises mõttes) alles siis, kui „sisserändajad“ on valitsuse ja parlamendi juba üle võtnud ning ebamääraseks jääb ikkagi küsimus, kes on õige põliseestlane. Ka minu enda vanaisa ema oli hoopis sakslane, nii et vahest peab hakkama hoopis vaikselt kohvreid pakkima. Muuseas sama meelt Põlluaasaga on „Eestimaa Elusate Inimeste vandekohus“, kes 25. jaanuaril võttis vastu otsuse: "Seepärast kuulutame, eesti rahva nimel, et oleme Eestimaa Põlisrahvas koos kõigi kaasnevate õiguste ja eranditega oma ajaloolisel ja keelelisel maa-alal." Kellena nad käsitlevad põlisrahvuse staatuses setusid või siis segaverelisi nagu mina ise, jääb selgusetuks. Osa minu sugulasi on jälle eesti-setu segaverelised. Mis nendest saab?

Loomulikult on võimalik Eesti riigis kehtivaid seadusi muuta, kuid seejuures ei tohi ära unustada üldrahvalikku debatti, mille hulka peab antud probleemi puhul kindlasti kuuluma setude ja vajadusel veel teiste asjast huvitatute (esile on toodud veel õige mitmeid kandidaate) põlisrahvana käsitlemise staatuse küsimuse lahkamine. Tõsi on see, et igaüks võib ennast kutsuda, kuidas tahab (nii nagu Eestis iga kühm on mägi ja igas külas oma keel), aga sellest ei teki koheselt veel õiguslikke järeldusi. Setomaa elanikkonna ametlik esindaja on igasugustes vaidlusküsimustes ikkagi Setomaa omavalitsus, tegutsedes seaduslikkuse piirides (ja kasutades seaduslikku argumentatsiooni), kuid see ei takista Seto Kongressi ega Peko esindajatel talle nõu anda.

Loomulikult eeldab igasugune läbirääkimine suutlikkust kestvamalt läbirääkimiste laua taga püsida, ning seda ka siis kui teised koosolijad sama meelt ei ole. Arvestades setode põlisalade koondamist haldusreformi käigus ühisesse seto valda, siis terendub lõpptulemusena Setomaa omavalitsusele rahvusvalla staatuse andmine, koos vastava autonoomia kirjeldamisega seadusandluses, alustades Põhiseadusest. Tõenäoliselt leitakse sellest ettekääne vanausuliste peipsivenelaste rahvuslike õiguste kaitseks (ajendiks jällegi mingi keskkonnateema), mida Venemaa ÜRO-s innukalt kaitsma asub, ja nii edasi ja nii edasi…

Oleme unustanud hõimurahvaste toetamise

Lõpetuseks veel üks oluline soovitus. Napp mõnikümmend aastat omariiklust on meid muutnud sedavõrd enesekeskseteks, et juba teist valitsusperioodi järjest oleme unustanud Putini Venemaal tõelist põlisrahva saatust omavate hõimurahvaste toetamise, luues neile õppimisvõimalusi Eesti ülikoolides, nagu see varem pikka aega toimus. Hõimurahvaste rahvusliku intelligentsi järjekestvuse toetamine on suurim abi, mida neile saame osutada. Meenutame, et nimelt Tartu Ülikooli toel toimus omal ajal setode eneseteadvusele aluste loomine.

Setodele aga soovitan kõigepealt võrdlust idapiiritaguste hõimurahvaste olukorraga. Just nendele oli suunatud hiljutine rahvusvaheline põliskeelte aasta (2019). Vähemalt nüüd tagantjärele võiks nende heaks midagi reaalset ära teha. Miljardite riigi hüvanguks laenamise juures ei tohiks mõnede miljonite missioonitundeline kulutamine üle jõu käia, või oleme ohverdanud sealsed põlisrahvad naaberriigi diktaatori silmis heas kirjas olemise nimel? Mina olen pigem aru saanud, et diktaatorid peavad lugu hoopis sirgeselgsusest ja targast kavalusest.