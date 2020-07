ADVOKAAT HOIATAB: riigikogult ultimaatumi saanud Hõbemägi võib otsida õigust riigikohtust 

Küsimuse tuum on ringhäälinguseaduses (ERHS), kus seisab, et ERRi nõukogu liige ei saa olla lepingulises suhtes mis tahes meediateenuse osutajaga. Mais nõukokku nimetatud Hõbemägi hinnangul probleemi ei ole: ta on oma viieaastaseks ametiajaks loobunud Kuku poolt makstavast palgast.