Hollandlase hämming Eestis: „Põrandatel olevad kleebised meenutavad aega, mil pidi hoidma 2 + 2 reeglit, kuid seda küll keegi enam ei tee.“ 

Sander kirjutab, et kuna koroonameetmed on kogu Euroopa Liidus järk-järgult leevenenud (ja mõnes piirkonnas ka taas kasutusele võetud), näeme, kuidas inimeste harjumuspärased käitumisviisid tagasi tulevad. Või mitte. See ütleb tema hinnangul nii mõndagi Hollandi kohta, kus nakkusi enam peaaegu pole, vahendab NOS.

Õnneks sai ta uue koha. Siiski tõdeb mees, et Covid-19 mõjutab Eestit Hollandist suhteliselt vähem. Surma on saanud 69 inimest ja nakatumiste arv 100 000 elaniku kohta on poole väiksem kui Hollandis. Mitu päeva pole olnud ühtegi uut nakkust.

Sander leiab, et Eesti võitlus koroonaviirusega on olnud edukas seetõttu, et Eestis toimus vaid üks suur sündmus, mis haiguse sisse tõi – võrkpalliturniir Saaremaal. Mees lisab, et grupp Tartu üliõpilasi väitis talle, et pole liikumispiiranguid kunagi eriti tõsiselt võtnud – see olla pigem Saaremaa ja pealinna probleem. Peale vestlust surusid ka tudengid Sandrile käe pihku.

"Põrandatel olevad kleebised meenutavad aega, mil pidi hoidma 2 + 2 reeglit, kuid seda küll keegi enam ei tee," kommenteerib Sander kaubanduskeskuseid ja muid avalikke asutusi külastades. Belgias elav hollandlane on imestunud ka selle üle, kui vähesed inimesed kaitsemaski kannavad. Belgias on see tava!