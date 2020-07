KOROONAVIIRUS MAAILMAS: ligi 13 miljonit nakatunut ja 571 000 surma.10 miljonit last ei jätka kooliteed ning prügimägede viisi kasutatud maske Indias 

Kui Florida oleks riik, oleks see Reutersi analüüsi kohaselt uute juhtumite poolest maailmas neljandal kohal. Enam kui 40 Florida haigla sõnul töötavad nende intensiivraviosakonnad täisvõimsusel. Suure tõusu Florida inimeste haigestumises tekitas näiteks ka Disney World'i avamine, vahendab BBC.

Maskide küsimus on Ameerika Ühendriikides muutunud väga poliitiliseks. Opositsiooni liikmed väidavad, et nende kandmise kohustus on isikliku vabaduse riivamine. Mitmes osariigis on toimunud maskide ja muude koroonaviirusevastaste meetmete vastased meeleavaldused.

Laupäeval ilmus president Donald Trump siiski esimest korda avalikkuse ette maski kandes, pärast seda, kui oli varem nende kasulikkuse kahtluse alla seadnud. Ta külastas Walter Reedi sõjaväehaiglat väljaspool Washingtoni, kus ta kohtus haavatud sõdurite ja tervishoiutöötajatega. "Ma pole kunagi maskide vastu olnud, kuid usun, et neil on oma aeg ja koht," sõnas ta Valge Maja juurest lahkudes.

Jaapan on jätkuvalt veendunud, et olümpiamängud peavad järgmisel aastal toimuma, sest see sümboliseerib maailma kokkuhoidmist. Kuigi Jaapan on suutnud suurema viiruselaine ära hoida, levib haigus riigis hoopiski USA sõjaväebaasides.

India seisab silmitsi uue probleemiga – kuna maskide kandmine on kõigile elanikele väljas viibides koguaeg kohustuslik, on tekkinud juurde tonnide viisi meditsiinilist prügi. Inimesed viskavad oma kasutatud maskid ja kindad ära koos ülejäänud prügiga, mistõttu ohustab prügi nii prügikoristajate kui ka teiste kodanike elu.

Samas on ilmsiks saanud fakt, et koroonaviiruse puhangu tõttu ei jätka sügisel kooliteed kuni kümme miljonit last. Kõige suurem on see probleem Aafrika riikides.