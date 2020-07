FOTOD | VAHVA! Maailma rikkaim mees ostis Eesti kontorimööbli 

Kodumaise mööblitootja Borg kontoribokside tehing Amazoniga on väikeettevõtte jaoks esimene tellimus sellises mastaabis ettevõttelt. Borgi asutaja Mart Jõhvika sõnul kulus tehinguni jõudmiseks ligi pool aastat mõttevahetust, näidiste kinnitamist ja kooskõlastusi, kuid hoolimata pandeemiast jäi veebigigant oma ostule kindlaks.

Jõhvikas märkis, et pärast esmast ostutehingut teeb ettevõte pingutusi, et Amazoni kontoreid Euroopas laiemalt sisustama hakata. Lisaks on Borg juba sõlminud mitmeaastased lepingud selliste suurettevõtetega nagu Pfizer, Danone ja Deloitte.