TRUMPI HÄMARAD TEOD: president tõmbas vaiba alt riigi kõrgeimalt nakkushaiguste eksperdilt ning vabastas vangist oma poliitilise liitlase 

Laupäevases avalduses ütles Valge Maja ametnik CNN-ile, et "mitmed Valge Maja ametnikud on mures selle pärast, mitu korda on dr Fauci valesti käitunud." Seejärel esitas ametnik pika nimekirja näidetest, viidates Fauci kommentaaridele juba pandeemia alguses ja varasematele intervjuudele, meenutades Fauci tsitaati märtsist: "Inimesed ei tohiks maskidega ringi käia".

Valge Maja tegevus tuleneb sellest, et president Donald Trump ja Fauci ei saa läbi. Pinge kahe mehe vahel on avalikkuse ees kasvanud, kuna nad on intervjuude ja avalduste kaudu üksteisele vastanud.

Hiljutistes ajalehe- ja raadiointervjuudes on Fauci, kes on töötanud kuue USA presidendi all mõlemast parteist, kohati Trumpiga nõus olnud. "Kui võrrelda meid teiste riikidega, ei usu, et võiks öelda, et meil läheb suurepäraselt," ütles Fauci ühes intervjuus. Samas vastas Fauci presidendi väitele, et 99% Ameerika Ühendriikide koronaviiruse juhtumitest on "täiesti kahjutud", öeldes, et ta ei tea, kust president selle numbri sai.

Trump on asunud Fauci riiklikus televisioonis avalikult kritiseerima. "Dr Fauci on tore mees, kuid ta on teinud palju vigu," ütles Trump eelmisel nädalal, kahjustades rahvatervise eksperti, keda ameeriklased küsitluste andmetel rohkem kui presidenti usaldavad.

Viimastes intervjuudes seadis ta avalikult kahtluse alla Fauci käest saadud nõuanded puhangu alguses. Valge Maja luurekomitee esimees California demokraat Adam Schiff ütles pühapäeva õhtul, et kõik Valge Maja pingutused Fauci kõrvale jätta või diskrediteerida on lihtsalt kohutavad, ning et selline samm on Donald Trumpile nii iseloomulik.

Endise presidendi Barack Obama all tervise- ja inimteenuste sekretärina töötanud Kathleen Sebelius ütles CNN-ile, et jõupingutused Fauci ja teiste teadlaste diskrediteerimiseks on potentsiaalselt väga, väga ohtlikud.

"Arvan, et inimesed tahavad teadlastelt teada saada, et vaktsiin on ohutu, et see on tõhus, et see ei tee rohkem kahju kui kasu," rääkis ta. "Ja kui avalikke teadlasi on diskrediteeritud, kui president ütleb: "Ärge uskuge neid, te ei saa neid usaldada, nad valetavad", oleme õõnestanud riiklikku vaktsineerimiskampaaniat, mis mängib olulist rolli selle jube pandeemia lõpetamisel."