Värskelt valitud Poola president: „Seksuaalvähemused on jubedam 'ideoloogia' kui kommunism.“ 

Poola on Euroopa Liidu rahaliste vahendite peamine kasusaaja. Eelmise aasta oktoobris avaldatud küsitluses leiti, et 84% poolakatest suhtub Euroopa Liitu positiivselt. Kuid kui Poola valitsus liigub veelgi õigusriigi nõrgendamise suunas, võib EL-i juhtide arvates riigi positsioon liidus nõrgeneda.

Kampaanias väitis Duda, et presidendi ja valitsuse tihe koostöö oli Poola huvides ja peaks jätkuma. Trzaskowski ütles CNN-ile enne valimisi, et Poolal on vaja jõutasakaalu, kus vabariigi president saab vajaduse korral teha valitsusega koostööd, näiteks kui tahetakse taastada häid suhteid Euroopa Liiduga.

Ta ütles, et Poola peaks muutuma tagasi konstruktiivseks Euroopa Liidu liikmeks, mitte olema tõrjutud: "Seetõttu on väga oluline taastada head suhted lähimate naabritega. Ja teate, meil on samad eesmärgid – isegi selle konservatiivse valitsusega – kui tegemist on julgeolekuga, kui rääkida meie suhetest Venemaaga ja meie idamaa naabritega."