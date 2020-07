Poola president: „Seksuaalvähemused on jubedam 'ideoloogia' kui kommunism.“ 

Duda vastane Varssavi linnapea Rafal Trzaskowski ütles, et valimistulemused olid küll prognoositud tulemustele väga lähedased, kuid kui hääled olid üleloetud, väitis ta, et tema võit on kindel, vahendab CNN.

Riikliku ringhäälinguorganisatsiooni TVP küsitluse kohaselt oli Dudal pühapäevase küsitluse järgi 50,4% häältest. Trzaskowski sai 49,6%. Valimisaktiivsus oli 68,9%, mis on kõrgeim tulemus Poola presidendivalimiste 25 aastase ajaloo jooksul.

Pühapäeval toimunud meeleavaldusel esinedes ütles Duda, et võtab võidu vastu küsitluste tulemuste põhjal. Duda kutsus Trzaskowskit pühapäeva õhtul presidendilossi "kätt suruma". Trzaskowski tänas Dudat kutse eest oma Twitteris, kuid lisas: "Arvan, et õige aeg käte surumiseks saabub alles pärast valimistulemuste väljakuulutamist."

Poola riiklik valimiskomisjon (PKW) teatas, et korraldab tulemuste selgumise korral pressikonverentsi, tõenäoliselt esmaspäeval. Duda võitu – kui see kinnitatakse lõpptulemustega – nähakse kui natsionalistliku valitsuse ja populistliku poliitika valideerimist, mida ta on järginud alates võimuletulekust 2015. aastal.

Probleemid valimistel

Valimiskampaania ajal püüdis Duda mobiliseerida oma konservatiivsemat, suuresti maapiirkondades elavat pooldajaskonda, üleskutsetega traditsioonilistele katoliiklikele väärtustele ja lubadusega säilitada populaarne sotsiaalhoolekandepoliitika, nagu näiteks lapsetoetus ja madalam pensioniiga.

LGBTQ seksuaalvähemuste õiguste osas võttis Duda seisukoha, et tegemist on veel jubedama "ideoloogiaga" kui nõukogudeaegne kommunism. Valitsuse radikaalsed kohtu reformid ja seisukoht LGBTQ küsimustes on juba põhjustanud Poola ja Euroopa Liidu tulise kokkupõrke.