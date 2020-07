Politsei peab vahialusele maksma 300 eurot hüvitist 

2018. aastal esitas Andres halduskohtule kaebuse, milles taotles politsei- ja piirivalveametilt hüvitist 100 eurot 63 päeva eest, kui ta viibis Tallinna arestimajas Rahumäe teel (pildil) ebainimlikes tingimustes. Kaebaja väidab, et kambris puudusid toolid ja ventilatsioon, ta sõi toitu voodis, WC oli avatud ja õhukvaliteet oli halb. Jalutada ta ei saanud, kuna vajas abivahendit, kuid seda ei antud ning arstiabi oli puudulik. Tänavu märtsis esitatud kaebuse täiendustes märgib kaebaja, et vastustaja on kohtule esitanud ebaõiged kambrite andmed ja palub kohustada teda üle mõõtma osa kambreid, millest oleks välja arvatud WC-alune pind.