COVID-19 teise laine patsientide ravimiseks otsitakse vereplasmadoonoreid 

Tartu Ülikooli anestesioloogia ja intensiivravi dotsent, Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia osakonna juhataja Juri Karjagini sõnul on Eestis olnud enam kui 2000 inimest, kelle COVID-19 on laboratoorselt kinnitatud.

„Praeguses olukorras on haiguse läbi põdenud inimesed Eesti meditsiinisüsteemile väärtuslikud partnerid. Nende organismis on tekkinud viirusevastased antikehad, mida on võimalik kasutada haigete raviks,“ rääkis Karjagin.

Teadlased ja arstid on vereplasmadoonoreid kaasanud juba paar kuud, ent mitmesugustel põhjustel ei jõua kõik vereplasmat loovutada soovivad inimesed doonoripinki. „Doonoriks sobib 18–60-aastane terve inimene, kellel on sümptomitest möödas vähemalt 14 päeva ja kes ei kasuta ühtegi ravimit peale rasedusvastaste preparaatide. Umbes 25% kõikidest esmastest sooviavaldajatest ei ole vereplasmadoonoriks kahjuks sobinud,“ tunnistab Karjagin.

Praeguseks on vereplasmadoonorluse üleskutsega käinud esimesel visiidil 23 inimest. Neist 11 on jõudnud vereplasma loovutamise etappi ning kaheksale on teostatud plasmafreesi protseduur, mille käigus eemaldatakse verest plasmat. COVID-19 antikehadega plasmat on Põhja-Eesti Regionaalhaiglas praegu hoiul 16 doosi.