Esinaturist Don Simon Tompel loobub naturismi ja nudismi ahelaist, et luua uus, tõeline alastikultuur 

KEELAB NATURISMI JA NUDISMI: Esinaturist Don Simon Tompel on naturistidest ja nudistidest teinud oma vastased, sest nood ei ole valmis koostööks ja muutusteks. Nii plaanib mees luua uue, tõelise maailmakultuuri. „Ja uue nimetusega kultuuris ja kogukonnas keelan ära sõnade naturism, nudism, nudist, naturist kasutamise,“ ütleb Tompel. Foto: Tiina Kõrtsini

Naturismi eestvedaja Don Simon Tompel asus valdkonda edendama viis aastat tagasi, sooviga viljeleda tõelist alastikultuuri, see massidesse viia ja seeläbi Eestist naturismimeka teha. Tema ambitsioonikaid plaane varjutavad nudistid, keda tõmbab ligi kõik alastiolemisega seotu, ent kelle väärtused on naturistide omadega vastuolus. Nende nilbused on Tompelil kopsu üle maksa ajanud. „Minu meelest on nudistid vaimuhaiged asotsiaalid,“ ütleb ta. Seepärast on mees otsustanud ka naturismile joone alla tõmmata, et alustada uue, tõelise alastikultuuriga.