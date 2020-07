Eesti uudised SUUR KOROONAKAART: mitmel pool on nakatunuid jälle ohtlikult palju, end koroonavabaks pidanud Montenegro ägab viiruse käes Priit Pärnapuu , täna, 13:33 Jaga: M

Musta ja punasega on riigid, kus viimase kahe nädalaga on koroonaviirusega nakatunuid 100 000 elaniku kohta sedavõrd palju, et tuleks jääda Eestisse sisenemisel kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Samuti soovitab välisministeerium vältida sellistesse riikidesse reisimist. Rohelisega on riigid, kust tööle või õppima tulijad pääseksid Eestisse ilma eneseisolatsioonita. Foto: Priit Pärnapuu

Nädalad mööduvad, kuid koroonaviirus kasvab maailmas jätkuvalt. Ka varem juba selges langustrendis olnud või lausa koroonavabaks tunnistatud riikides on haigestumine praktiliselt üleöö uuesti plahvatuslikult kasvanud ohtlike tasemeteni. Täpsemalt vaata riikide arenguid koroonarindel järgnevalt kaardilt ja graafikutelt.