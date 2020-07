Politsei otsib tüdrukukese surnukeha kaevudest  

Madeleine McCanni saatus on aastaid kogu Euroopat elevil hoidnud. Tänavu 3. juunil teatasid Saksamaa ja Suurbritannia politsei, et peavad tema kadumises ja võimalikus mõrvas süüdlaseks 43aastast sakslast Christian Brücknerit, kes praegu istub seksuaalkuritegude eest vangis ja on varemgi lapsi ahistanud. Brückner ise olevat süüdistust kuuldes vaid naernud. Tüdrukukese kadumise ajal oli mees Portugalis ja liikus ringi vanamoodsa Volkswageni väikebussiga. Teda nähti ka Praia de Luzis ning tema lemmikpaik olnud rannas, kuhu otsingukeskmes olevate kaevude juurest jääb vaid kilomeetri jagu maad.