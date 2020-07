RAJU RAUGEB: ilmatargad ennustavad lähinädalateks sooja suveilma 

Pärnumaal väikeses külakohas elav Marika ütleb, et nende juures oli tuul sedavõrd vali, et tal tekkis pelgalt aknast välja vaadates juba hirm.

„Juba reede õhtul ma laadisin telefoniaku täis, kogusin joogivett ja koristasin õuest kõik sellised asjad ära, mida tuul võiks lennutama hakata. Näiteks lilleamplid tassisin kõik tuppa varju. Õnneks suurt kahju tuul siiski korda ei saatnud, paar õunapuuoksa küll lõppesid otsa, aga puud jäid püsti. Elekter läks ära laupäeval, praegu (pühapäeva lõunal) oleme veel pimedas, aga lootust on, et õhtuks saab voolu tagasi,“ sõnab Marika.

Ilm muutub rahulikumaks

Hobisünoptik Kairo Kiitsak märgib, et ehkki nii võimsad tsüklonilaadsed tormid ei ole südasuvisel ajal meie piirkonnas just väga sagedased külalised, oli juba mitu päeva varem teada, et laupäeval võib ilm tormiseks muutuda.