Juhtkiri | Elektritõukerattad tulid, et jääda 

Õigusliku raamistiku puudumine oludes, kus renditavad ja isiklikud elektrilised sõiduvahendid muutuvad iga suvega meie tänavapildis üha tavalisemaks nähtuseks, on tõepoolest kummaline, ent teisalt ei saa ka öelda, et eelnõu kiirem menetlemine hoidnuks ära mõne raskema õnnetuse. Näiteks alles möödunud nädalal leidis aset esimene siinmail inimese surmaga lõppenud elektritõukerattaga toimunud õnnetus, millest saab esialgu teha vaid järelduse, et tolle mehe elu võinuks päästa kiiver. Selle kandmist aga ei näe täiskasvanutel sõitjatel ette ka uus seadus. Teine lugu on laste ja noortega, sest alla 16-aastastel saab kiiver olema kohustuslik ja 10–15aastastel lastel peab olema ka jalgrattaluba – hea lapsevanem hoolitseb küllap juba täna selle eest, et lapse pea oleks rula või (tõuke)ratta seljas alati kaitstud ja ohutu liiklemise põhitõed enne liiklusesse suundumist selged.

Suur roll positiivse eeskuju andmisel on kahtlemata ka elektritõukerataste rendiga tegelevatel ettevõtetel, kelle logoga sõidukeid näeb meie tänavatel lihtsalt kõige rohkem. Nii on kõlanud juba ettepanek varustada kõik renditõuksid kiivritega. Tõsi – vargusi, lõhkumist ja muid võimalikke äririske ei maksa alahinnata, ent pole mingit põhjust arvata, et innovaatilise teenuse turuletoojad ei suudaks hea tahtmise korral hoiukappide vm tõhusa süsteemi välja nuputada.