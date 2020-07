Taavi Libe | Valitsuse kahepalgeline turumajandusloogika 

8. juulil Õhtulehes Kaspar Koorti sulest ilmunud põhjalikust ülevaatest selgub, et selliseid võistlusi, mis kannatavad ralli MM-etapiga võrdluse välja, on parimal juhul ühe käe näppude jagu. Kõige kõlavama nimega on neist mõistagi 1980. aastal Tallinnas toimunud olümpiaregatt. Seoses ühe telesaate ettevalmistamisega olen viimase paari nädala jooksul põhjalikumalt uurinud olümpiaregati ja selle vastuoludega seonduvat.

Maailma tippjalgpall toodi koju kätte

Ühest küljest tõi olümpiaregatiks ettevalmistus ja selleks Moskva poolt eraldatud ressursid kaasa Tallinna linnaruumi moderniseerumise ning arvukalt ehitisi, mille olemasoluta me Tallinna praegu ettegi ei kujutaks (tõsi, näiteks linnahallist on aastatega saanud paras peavaluobjekt, aga selles ei saa süüdistada planeerijaid ja ehitajaid). Teisest küljest oli Rahvusvahelise Olümpiakomitee otsusel lubada olümpiavõistluste korraldamist okupeeritud pinnal juures mõru mekk. Ja palju otsesemalt mõjutas meie toonast olevikku ning hilisemat tulevikku Nõukogude avarustest saabunud ehitustööliste ja nende perede paigutamine Tallinna, millest tulenevate lõimumisprobleemidega tegeleme me tänapäevani.

Aga tõsiasi on see, et Tallinn seisab väikese lisatärniga olümpialinnade nimistus ja tänavu, kui neist võistlustest möödub ümmargune 40. aastaring, tundub ebatõenäoline, et midagi sellist korduda võiks. Kui just ebamõistlikult mastaapseks kasvanud olümpialiikumine ei lähe tulevikuks lõplikult lõhki, mis tähendaks, et võistlusi hakkaks korraldama mitu riiki korraga. Ühest küljest võib see tuua kaasa olümpiamängude lõpliku killustumise, kuid vahest aitaks võidelda selle vastu, et olümpiamängude korraldamiseks on sisuliselt võimelised vaid autoritaarsed riigid, kus raha suunamine käib kaugelt üle tavakodanike peade.

Olgu ajaloolise hinnanguga, kuidas on, aga selge on see, et Eesti-suuruses pisiriigis pole võimalik maailmas kõlapinda tekitavaid suurvõistlusi korraldada ilma võimukoridoride tugeva toeta. Tundub, et möödas on ajad, kui toonane peaminister Andrus Ansip ajas spordirahva keema lausega, mille järgi viitab riigi tugi spordile totalitaarsele režiimile ning demokraatlikus maailmas peab spordivaldkond hakkama saama erasektorist laekuvate vahenditega.

Paradigma muutust näitas juba Ansipi erakonnakaaslane Taavi Rõivas, kelle juhtimisel tegi valitsus Lilleküla staadioni arendamiseks viie miljoni euro suuruse rahasüsti. Otsus, mida nii ebaõigluse kui kadeduse tõttu kritiseeriti ka spordileerist, viis kokkuvõttes veel ühe maailmatasemel spordiürituse korraldamiseni, kui Madridi superklubid Real ja Atletico mängisid Eesti jalgpallipühamus välja 2018. aasta UEFA superkarika.

Kui võrrelda konteksti, siis oleks lausa surmapatt, kui praegune valitsus oleks teinud otsuse mitte astuda Lõuna-Eestis toimuva WRC ralli selja taha. UEFA superkarika kohtumise puhul nägime küll maailma jalgpalli absoluutset tippu, kuid tegu oli siiski Madridi kummalise derbiga Maarjamaal, millel Eesti jalgpalliga oli suhteliselt vähe pistmist. Autoralli puhul on tegu alaga, kus meil on oma tegija, keda tunnevad kõik põlvepikkustest mudilastest raugastunud ättideni.