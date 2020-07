Seisukoht Seisukoht | Üks riik, üks amet Arvo Uustalu, ajakirjanik , täna, 16:54 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Eesti dubleeriv, keelav ja tööinimese raha neelav ametnikesüsteem sai väikese tagasilöögi. Nimelt kiitis riigikogu enne suvepuhkust heaks keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni ühendamise tulevast aastast. Ühendamise peamisi eesmärke on muuta riigiaparaadiga suhtlemine inimesele lihtsamaks. Samas lisati ühendpressiteates, et ameti ja inspektsiooni kokkupanek annab lisaks sünergiale ka kokkuhoiu. Seda eelkõige sõidukite ja kinnisvara efektiivsema kasutamise kaudu. Loodetavasti tuleb kokkuhoid ka sellest, et osa ametnikkonnast suundub rahvamajandusele kasulikumatele väljakutsetele.