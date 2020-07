GALERII | Trad.Attack! pani rahva hüppama 

Üle pika aja saab taas oma lemmikartiste näha laval esinemas, sest juuli teisel nädalal toimub Tallinna lauluväljaku pargis kontserdisari Summer in the City.



Sari toob muusikud internetikeskkonnast nende loomulikku asupaika, lavale. Üles astuvad NOËP, Smilers, Dagö, Trad.Attack!, Lenna, reket.



11. juulil esines lauluväljaku põlispuude all Trad.Attack!, kes viis rännakule müstilisse ja kirevasse Eesti loodusesse, traditsioonidesse, inimestesse, kus uus energia kohtub vanade juurtega. Oma esimesel kontserdil seadis bänd eesmärgiks, et plaanivad esineda vähemalt korra igas riigis, tänaseks on nad üles astunud 37. riigis ja vaid 159 on jäänud.