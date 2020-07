USA president Donald Trump kandis esimest korda avalikult kaitsemaski 

President külastas Walter Reedi sõjaväehaiglat väljaspool Washingtoni, kus ta kohtus haavatud sõdurite ja tervishoiutöötajatega. „Ma pole kunagi maskide vastu olnud, kuid usun, et neil on oma aeg ja koht,“ sõnas ta Valge Maja juurest lahkudes.

Trump on varem öelnud, et ta ei kavatse maski kanda ja pilkas demokraatlikku rivaali Joe Bidenit maski kandmise pärast.

Kuid laupäeval ütles Trump: „Ma arvan, et kui olete haiglas, eriti sellises konkreetses olukorras, kus räägite paljude sõdurite ja inimestega, kes mõnel juhul alles tulid operatsioonilaualt, siis ma arvan, et maski kandmine on suurepärane mõte.“