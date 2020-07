VIHMAVARJUD KAASA! Tuleval nädal on oodata vihmahooge 

Riigi Ilmateenistus annab teada, et esmaspäeval jääme üle põhjanaabrite liikuva madal- ja lõuna poolt tugevneva kõrgrõhuala piirimaile. Öö on selgem, päev pilverünkade ja vihmahoogudega. Läänekaare tuul on mõõdukas, päeval tugevneb põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, rannikul kuni 15, päeval 16-21 kraadi.

Teisipäeval saab tõusva õhurõhu foonil ülekaalu väike kõrgrõhuhari, mis vastasseisu tõttu põhjapoolse madalrõhualaga tõstab pisut edela- ja läänetuult, Soome lahe ääres võib puhanguid 14 m/s olla. Öö hakul on veel vihmahooge, pärast keskööd muutub taevas selgemaks ja ilm on olulise sajuta. Päeval tekib pilvi ja on väike hoovihma võimalus. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 11, rannikul kuni 14, päeval 16-21 kraadi.



Kolmapäeval ulatub kitsa ribana üle Eesti kõrgrõhuvöönd. Suuremal osal on ilm sajuta, aga üksiku vihmahoo võimalust päris välistada ei saa. Tuul vaibub. Õhutemperatuur on öösel 6-11, rannikul kuni 14, päeval 19-22 kraadi.



Neljapäeval ja reedel on ülekaal kõrgrõhuväljal. Paraku võib lõunakaarest saabuva sooja õhumassiga ka niiskust lisanduda ja siis tuleb vihmahoogudega arvestada ning seda eelkõige päevasel ajal. Õhutemperatuur on öösiti 8-10 kraadist sisemaal kuni 15 kraadini rannikul, päeval 20-24 kraadi.