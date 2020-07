Indrek Saar: Põhjamaadele vastandumine on Eestile kahjulik ja praeguses kriisis arulage 

Saare sõnul jõuti arutelus tõdemuseni, et üks põhjus, miks Põhjamaades on jätkuvalt suur usaldus demokraatia vastu ja see pole erinevalt paljudest teistest riikidest vähenenud, on koostöö ja kompromisside otsimine. „Siin peitub ka üks vastus küsimusele, miks EKRE ei soovi näha Eestit Põhjamaana. Sest nende huvides on lõhestunud ja teistele vastanduv Eesti. Selles on üks peamiseid erinevusi sotsiaaldemokraatide ja EKRE vahel,“ võttis arutelu lühidalt kokku Indrek Saar.