Kohus võttis vahi alla mehe, kelle kodust leiti suures koguses relvataolisi esemeid 

Reedel kella 14.30 ajal teatati häirekeskusele, et Saku vallas sihtis mees väikese lapsega jalutanud naist relvataolise esemega. Politseinikud tuvastasid 56aastase mehe asukoha ja mehe kinnipidamisel selgitasid välja, et tegemist oli pneumopüstoliga.

Kinnipidamise käigus ilmnes, et tema kodus võib veel olla teadmata päritolu relvasid, mistõttu viidi tema kodus läbi menetlustoimingud. Läbiotsimise käigus leidsid politseinikud veel mitmeid relvi ning ekspertiis annab vastused, mis liiki relvadega on tegu. Tänaseks on selge, et 56-aastasel mehel puudub relvaluba.