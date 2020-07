SÜDANTSOOJENDAV! Klient jättis restoranitöötajatele 1000 dollari suuruse jootraha 

„Klient ja tema pere sõid oma sööki ja lahkusid siis sõnagi lausumata. Kui neid teenindanud kelner nägi jootraha, siis hakkas ta lihtsalt nutma. Siis nägi seda veel üks mu töötaja ja ka tema hakkas nutma. Ja ka mina hakkasin nutma. See oli lihtsalt äärmiselt emotsionaalne, kuna see kriis on olnud meie jaoks tõesti keeruline aeg,“ rääkis Teixeira.

Restorani omanik Teixeira rääkis, et riisi tõttu on neil väga raske. „Asjad muudkui süvenesid. Ma valmistusin isegi ette võimaluseks, et me ei pruugigi enam uuesti restorani avada. Kuid see jootraha taastas meie lootuse inimlikkusele ja pani meid end nii hästi tundma. Teeme oma klientide rahulolu nimel palju, kuid nüüd teame, et meie pingutused on tegelikult märgatud.“