GALERII | NOËP hullutas fänne vägeva kontserdiga 

Üle pika aja saab taas oma lemmikartiste näha laval esinemas, sest juuli teisel nädalal toimub Tallinna lauluväljaku pargis kontserdisari Summer in the City.



Sari toob muusikud internetikeskkonnast nende loomulikku asupaika, lavale. Üles astuvad NOËP, Smilers, Dagö, Trad.Attack!, Lenna, reket.



Reedel, 10. juulil tõi publikule naeratuse näole NOËP, kelle kaasahaarav live oli ideaalne sissejuhatus nädalavahetusse. Tema lugu fk this up koostöös Briti lauljatariga Chinchilla on tänaseks kogunud YouTubes 2,7 mil vaatamist ning samast loost on teinud remiksi ka legendaarne Itaalia produtsent Benny Benassi.